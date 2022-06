Neues Brauhaus am Bahnhof Leonberg Modern mit einer weltoffenen Gastkultur

Zehn Jahre hat er mit seiner Familie in Leonberg gewohnt, vor zwei Jahren ist der Vater zweier Töchter nach Böblingen umgezogen. „Und genau in diesem Moment hat sich die Möglichkeit am Bahnhof ergeben“, sagt Heiko Grelle, der in Herrenberg aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, später einige Jahre als Windsurf-Profi um die Welt reiste und nebenbei in Tübingen Betriebswirtschaftslehre studierte. Er handelte mit kalifornischen Board-Brands und machte diese in Deutschland bekannt, ging im Vertrieb ganz neue Wege. So entstand aus einem neuen Showroom in Stuttgart irgendwann die Schräglage und der Schritt in die Gastronomie war getan.