Neues Bauprojekt 30 Pflegeplätze für Wimsheim

Informationsveranstaltungen sind geplant

Lesen Sie aus unserem Angebot: Wimsheimer muss auf freie Aussicht verzichten

Als Betreiberin des künftigen Pflegeheims samt betreutem Wohnen wurde die Evangelische Altenheimat aus Stuttgart ausgewählt. Deren Geschäftsführer Peter Oberdörfer kündigte an, dass es rechtzeitig Info-Veranstaltungen zum Angebot in Wimsheim geben soll. Er betonte, dass die Integration der Einrichtung in die Gemeinde und das Schaffen eines Orts für Begegnungen mit der Bürgerschaft für die Evangelische Altenheimat wichtige Aspekte seien.

In einem Jahr könnte Baustart sein

Etwa ein Jahr wird es dauern, bis der Bebauungsplan geändert ist, sagte Mario Weisbrich auf Nachfrage eines Zuhörers. Am Verfahrens wird auch die Öffentlichkeit beteiligt. Parallel dazu soll das Baugesuch erstellt werden. Ist dies genehmigt, können die Bagger im Wohngebiet zwischen Wenntalstraße, Lerchen- und Schafbaumweg anrollen.

Einst Heimat für Dienstboten

Die Evangelische Altenheimat

ist eine kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts mit drei Tochtergesellschaften. Entstanden ist sie aus der „Dienstbotenheimat“, die 1874 in Fellbach gegründet wurde. 1928 wurde aus ihr die „Evangelische Frauenheimat“ und 1974 schließlich die „Evangelische Altenheimat“. Aktuell betreibt sie 16 Pflegeheime mit 1030 Pflegeplätzen und 430 betreuten Wohnungen in der Region Stuttgart mit etwa 1050 Beschäftigten. In direkter Nachbarschaft zu Wimsheim gibt es seit 2008 das Schwester-Karoline-Haus in Friolzheim.