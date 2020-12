Die Schule passt gut in die Strategie des Landkreises, mehr Bildungsstandorte zu schaffen. Seit Langem beklagen die Böblinger, dass es keine Hochschule vor Ort gibt, und das könnten die Klimatechniker ändern. Der 1,4 Hektar große Platz soll in drei Entwicklungsstufen ausgebaut werden. In der ersten Stufe wird das Zentrum erst einmal gebaut. In der zweiten Stufe will der Kreis zusammen mit der Stadt Leonberg über eine Erweiterung nachdenken.