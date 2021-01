Und so funktioniert der Chatbot

Wer den neuen Dienst nutzen möchte, speichert die WhatsApp-Nummer 07 11 / 66 06 29 33 in seinen Kontakten ab. Dann den Chat in WhatsApp aufrufen und entweder über die Tastatur des Smartphones oder die Diktierfunktion die Verbindung eingeben oder einsprechen. Nach wenigen Augenblicken bekommt man seine persönliche Fahrtempfehlung in kurzen und leicht verständlichen Sätzen. Das sieht dann zum Beispiel für die Anfrage „Stuttgart Messe – Stuttgart Hauptbahnhof“ so aus: „Um 17.08 fährst du von der Haltestelle Flughafen/Messe von Gleis 2 mit der S2 Richtung Schorndorf bis zu deinem Ziel Stuttgart Hauptbahnhof (tief). Ankunft um 17:36.