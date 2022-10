Neuer Schulleiter in Ditzingen Rollenwechsel erfolgreich vollzogen

Gleichwohl: Der Vater von drei Kindern nimmt einiges in Kauf für sein neues Amt. So verbringt er derzeit elf Stunden täglich am Arbeitsplatz. „Schulleiter sind Kritik ausgesetzt und haben immer mehr Aufgaben zu bewältigen“, sagt Bochert. Davon könne er aber kaum was delegieren. Das Unterrichten hat einen nur noch geringen Umfang. Stand er als Lehrer 20 Stunden pro Woche im Klassenzimmer, sind es jetzt noch vier Stunden. Er hofft mittelfristig auf sechs Stunden. „Es blutet mir das Herz“, gibt Matthias Bochert zu. Der dies auch mit Blick auf seine zweite Leidenschaft sagt, die nun zu kurz kommt: das Theaterspielen, privat wie schulisch.

„Die Sprache ist der Schlüssel“

Über kurz oder lang AG reaktivieren

Matthias Bochert stand schon als Schüler auf der Bühne, als Student in Tübingen hat er seine Liebe zum Improvisationstheater entdeckt. Es bereite ihm Spaß, spontan und schlagfertig zu reagieren. Und schließlich sei Improtalent auch als Lehrer und Schulleiter gefragt. Am Gymnasium gründete er anno 2007 die AG „Improsecco“, in einer Zeit, als in Ditzingen Improtheater noch keiner gekannt habe. Für sein Engagement hat er im Jahr 2019 den Kulturpreis der Stadt erhalten. Zurzeit ist die AG inaktiv, denn Matthias Bochert fehlt die Zeit, um sie neu aufzubauen, nachdem die Abiturienten weg sind. „Ich pausiere, bin aber fest entschlossen, die AG wieder aufzunehmen.“ Dann soll es auch wieder Auftritte geben. Es sei wichtig, die Schule mit der Stadt zu vernetzen, sie zu einem Teil des Stadtlebens zu machen.

Aus Bocherts Sicht ist die Integration eine größere Herausforderung als Corona. Heute seien Schüler mit Deutsch als zweiter Sprache fester Bestandteil. „Wir müssen in einer immer bunter werdenden Gesellschaft integrativ wirken und das gymnasiale Niveau beibehalten“, sagt Matthias Bochert. Das Gymnasium sei auch eine Schule, die den Aufstieg ermögliche und aufs Studium vorbereite. Insgesamt werde es immer wichtiger, die Gesellschaft zusammenzubringen. „Die Sprache ist der Schlüssel.“