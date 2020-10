Neuer Kultur- und Sportamtsleiter in Leonberg Ein Start im Corona-Ausnahmezustand

„Mir wird auch sehr oft die Frage gestellt, was ich mir für Leonberg vorstelle“, erzählt er. „Ich gebe dann die Frage einfach zurück. Was stellen Sie sich für Leonberg vor und wie kann ich das unterstützen? Was wird gewollt? Was ist möglich? Was wurde schon probiert?“ Und im Moment werde viel Neues probiert – gezwungenermaßen. „Einige Veranstaltungen haben wir abgesagt, weil das, was unter den aktuellen Gegebenheiten stattfinden kann, einfach nicht dem Charakter der Veranstaltung entspricht. Andere Angebote haben in der Corona-Zeit dafür umso mehr Zuspruch gefunden“, sagt der Kulturamtschef mit Blick etwa auf die Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten.