Neuer Governor Ein Heimsheimer führt nun 57 Lions Clubs

Engagement für Kinder und Jugendliche

Traditionell engagieren sich die Lions besonders für Kinder und Jugendliche. „Die pädagogischen Programme Klasse 2000 und Lions-Quest sind sehr erfolgreich in der Prävention und bei der Persönlichkeitsentwicklung“, erzählt Schwenk. So finanziert sein Heimatclub in Heimsheim gemeinsam mit der AOK-Krankenkasse das Lions-Quest-Programm an der Ludwig-Uhland-Schule. „Außerdem unterstützen wir seit langem den offenen Jugendstrafvollzug Seehaus in Leonberg sowie das Kinder- und Jugendhospiz Sterneninsel.“