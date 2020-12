All das hat bei Maic Schillack offenbar „den Eindruck erweckt, dass in Leonberg nicht überzeugend gewünscht wird, dass ich als Finanzbürgermeister tätig werde“. Der niedersächsische Kommunalpolitiker ohne Parteibuch beklagt in seinem Brief an OB Cohn, den Schillack unserer Zeitung zur Kenntnis gegeben hat, eine „schwierige Kontaktaufnahme zum politischen Umfeld“. Auf persönliche Anschreiben an die Leonberger Fraktionen habe er „nahezu keine Resonanz“ erhalten.