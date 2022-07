Neuer Erlebnispfad in Gerlingen Spielerisch den Wald kennenlernen

Besucher an die Natur heranführen

„Mit dem Walderlebnispfad wollen wir die Besucherinnen und Besucher an die Natur heranführen“, erklärt Oestringer. „Kinder können selbst aktiv werden und in einer spielerischen Art und Weise etwas über nachhaltige Entwicklung lernen.“ Beteiligt an der Entstehung des Gerlinger Walderlebnispfades waren neben der Stadtverwaltung und dem Fachbereich Wald des Landratsamts Ludwigsburg auch Gerlinger Schüler. Die kunstvollen Schnitzarbeiten und die Zeichnungen der Maskottchen entlang des Walderlebnispfads steuerte nach Auskunft der Stadtverwaltung ein Mitarbeiter des Forstbetriebes zu.

„Das Schöne an dem neuen Walderlebnispfad ist, dass die Stationen überwiegend in Eigenleistung entstanden sind“, erklärt Revierförster Simon Walz. Der Walderlebnispfad soll bestehende Angebote der Gerlinger Forstverwaltung im Bereich der Waldpädagogik ergänzen. Der waldpädagogische Pfad wird kommenden Samstag mit der Enthüllung der Starttafel in Anwesenheit von Vertretern der Gerlinger Partnerstadt Vesoul offiziell eröffnet. Allerdings ist er am Eröffnungswochenende wegen des Solitude Revivals nur über die Schillerhöhe erreichbar.