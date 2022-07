Neuer Direktor des Pfarrseminars Gerlinger Pfarrer wagt den Neustart

Der Fachkräftemangel macht vor Gotteshäusern nicht Halt: Eigentlich sollen in Birkach jedes Halbjahr 23 neue Vikarinnen und Vikare anfangen. In den vergangenen Jahren sei dieses Soll immer wieder unterschritten worden, berichtet Martin Weeber. Er erklärt die Entwicklung mit gesellschaftlichen Trends, die sich nicht steuern lassen würden. Beispielsweise habe es in den 1980er-Jahren vor dem Hintergrund der Friedensbewegung eine „Schwemme an Pfarrern“ gegeben. Wie in vielen Branchen würden auch im kirchlichen Umfeld die Arbeitsbedingungen schwieriger, die Aufgaben komplexer – bei gleichzeitig immer mehr gestrichenen Pfarrstellen und schrumpfenden Gemeinden.

Vielleicht wird die Ausbildung verändert

Damit sich wieder mehr junge Menschen für den Pfarrberuf interessieren, braucht es aus Weebers Sicht „gute Rollenvorbilder“, Pfarrerinnen und Pfarrer, die ihren Beruf gern ausüben und dies auch vermitteln. „Der Religionsunterricht ist eine wichtige Kontaktfläche“, sagt Martin Weeber, der den Vater seiner Frau als Vorbild nennt. Insgesamt sei die Jugendarbeit ganz bedeutsam.

Martin Weeber sagt, man müsse eventuell darüber nachdenken, die Ausbildung zu verändern, weil sich das Berufsbild verändere. „Es geht nicht mehr alles, was früher ging.“ Man müsse schauen, was leistbar sei, Aufgaben reduzieren. Hier geschehe das schon.

„Pfarrer müssen Macht abgeben“, sagt Martin Weeber

So gibt es einen Bauausschuss, und die Betriebsträgerschaft für die zwei evangelischen Kindergärten in Gerlingen hat der Kirchenbezirk Vaihingen-Ditzingen übernommen – womit er den Pfarrern Arbeit abgenommen hat, die sie nebenher erledigten. „Alles zu tun, überfordert Pfarrer“, betont Martin Weeber. Seiner Auffassung nach gilt es für Pfarrer, für die Kirche viele Fragen zu klären. Besucht man jeden Bürger, jede Bürgerin zu jedem Geburtstag ab dem 70.? Lässt sich angesichts weniger Konfirmanden die Zahl der Stunden an Konfirmationsunterricht senken? Martin Weeber formuliert es so: „Pfarrer müssen Macht abgeben.“ Und sich auf die Kernbereiche besinnen, zu denen Gottesdienste und Seelsorge gehören.

„Pfarrer haben es mit allen Menschen und Lebenssituationen zu tun“, sagt Martin Weeber. Da greife man auch ein, helfe Leuten bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation. „Pfarrer sind Teil des Lebens anderer.“ Das mache den Beruf anstrengend, „man hat nicht wirklich Feierabend“. Er selbst möge die Kasualien, die besonderen Gottesdienste, wie Taufen, Trauungen, Beerdigungen. „Ich führe total gern Gespräche“, sagt Martin Weeber. Die seien auch nötig, damit die Predigt schön und persönlich werde. „Und dafür ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen.“

Am Sonntag wird gefeiert

Die Abschiedsgottesdienste sind jetzt am Sonntag, 17. Juli, in der Lukaskirche (9.30 Uhr) und der Petruskirche (11 Uhr). Danach wird im Kirchhof der Petruskirche und auf dem Kelterplatz gefeiert. Mehr auf: www.petrus-lukas.de.