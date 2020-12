Neuer Bürgermeister für Leonberg CDU ist mit der Vonderheid-Abwahl noch nicht fertig

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Erster Betriebsleiter der Stadtwerke habe er den öffentlichen Nahverkehr in Leonberg „stark erweitert“, die Parkhäuser am Bahnhof und in der Altstadt „betreut und optimiert“ und die Tochtergesellschaft Leo-Energie, die sich um Gas- und Stromnetze kümmert, initiiert. Lob gibt es für den Parteifreund zudem für die „nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen“ Kontrollen von Falschparkern in Vonderheids Funktion als Ordnungsdezernent.

Für die Zukunft setzt die CDU auf Vonderheids ehrenamtliches Engagement als Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes, Schatzmeister des Krankenpflegevereins und als Kreisrat. Gerade diese Funktion habe einen „kurzen Draht“ zwischen Stadtspitze und Kreistag ermöglicht. Dieser gehe nun verloren.