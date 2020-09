Neuenbühl in Flacht Weissach erweitert sein Gewerbegebiet

Weissach - Das Gewerbegebiet Neuenbühl in Flacht wird um fünf Hektar erweitert. Das hat der Gemeinderat am Montagabend mit den Stimmen von Bürgerliste und Freien Wählern beschlossen. Nur Grüne und Unabhängige Liste waren dagegen. Damit kann die Erschließung, also der Bau der Straße und Kanäle, beginnen. 2021 sollen die Bagger rollen.