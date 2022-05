Neue Tierschutzverordnung Sind Leonberger Hunde eine Qualzucht?

Lesen Sie aus unserem Angebot: Neun Leonberger-Welpen bei Leonberger Wurf

„Das ist leichter gesagt als getan“, sagt Peter Rühl. „Selbst Sie würden sich nicht ohne weiteres am Augenwinkel herumdoktern lassen. Stellen sie sich 75 Kilogramm Muskelmasse, ausgestattet mit einem kräftigen Gebiss vor, die zwar im Wesen äußert geduldig ist, aber sich heftig wehrt, wenn man sich dem Auge nähert“, schildert der Landesgruppenvorsitzende. „Diese Untersuchung ist nur unter Vollnarkose möglich – ob das im Sinne des Tierwohls ist?“, fragt sich Rühl.

Veterinäramt drückt ein Auge zu

Dabei hatte die Landesgruppe in Eltingen Glück. Das zuständige Veterinäramt hat die Ausstellung am Wochenende ohne die Augenuntersuchung zugelassen. „Diese Fachleute haben wohl mehr Ahnung von der Rasse als anderswo“, mutmaßt der Heidelberger. „Die Veranstalter am 7. Mai in Erfurt und die am 28. Mai in Dortmund müssen sie vorlegen“, weiß der Hundefachmann, der selbst zwei Rüden hat.

Glück hatte die Landesgruppe mit ihren rund 280 Mitgliedern auch, weil ihr ein Hundehalter angehört, der Tierarzt ist und den Gesundheitscheck vornehmen konnte. „Aber sonst für dem Mai-Feiertag einen Tierarzt zu finden, macht die Sache in Zukunft nicht leichter“, meint Peter Rühl, der die Gesundheitsuntersuchung am Eingang zu einer Ausstellung trotzdem begrüßt.

Vieles ist noch unausgegoren

Zu vieles sei in der Verordnung noch unausgegoren, findet Rühl dennoch. „Offen ist etwa, wie lange die Augenuntersuchung gilt. Muss sie jedes Mal erneuert werden?“, fragt er sich. „Da werden alle über einen Kamm geschoren“, ist Daniela Krug-Haug ungehalten. „Vieles in der Verordnung kann so oder anders ausgelegt werden. Da muss dringend nachgebessert werden.“ Sie fürchtet, dass das Unverantwortliche noch mehr zur illegalen Zucht von Rassehunde verleite. Die könnten zwar nicht ausstellen, aber denen gehe es sowieso nur ums Geld. „Für die Rasse kann es aber das Ende bedeuten.“

Und noch etwas war anders an der Ausstellung am 1. Mai auf dem Clubgelände: Das erste Mal waren keine Hunde aus Russland dabei. Sonst haben immer zwei, drei Halter ihre Tiere vorgeführt. Der DCLH hat sich dem Beschluss des Deutschen Verbandes für das Deutsche Hundewesen angeschlossen, keine Halter aus Russland und Belarus zuzulassen.

Neue Tierschutz-Hundeverordnung: Das Ausstellungsverbot

Fehlende Körperteile

Es ist verboten, Hunde auszustellen oder Ausstellungen mit Hunden zu veranstalten, bei denen Körperteile, insbesondere Ohren oder Rute, tierschutzwidrig vollständig oder teilweise amputiert worden sind oder bei denen erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten.

Verhaltensstörungen

Des weiteren gilt das Ausstellungsverbot bei Hunden, bei denen mit Leiden verbundene Verhaltensstörungen auftreten. Nicht ausgestellt werden dürfen Hunde, bei denen jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder Schäden führt.

Haltung

Auch die Hunde dürfen nach der seit 1. Januar geltenden Verordnung nicht ausgestellt werden, deren Haltung nur unter Schmerzen oder vermeidbaren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.