Neue Tafel in Korntal-Münchingen Wie der Mergelgraben in Kallenberg entstand

Was ist eine Mergelgrube? Eine Mergelgrube oder auch Mergelgraben ist eine künstlich erstellte Vertiefung, die dazu diente, Mergel abzubauen – ein im Wesentlichen aus Kalk, Silikaten, Ton oder Tonsand bestehendes Sedimentgestein. Einst wurden vorwiegend trockengelegte Feuchtgebiete damit verbessert: Kalk neutralisierte die sauren Böden, Ton stabilisierte den weichen Boden, er wurde begeh- und befahrbar.

Warum ein Mergelgraben in Kallenberg? Bei diesem Naturdenkmal handelt es sich um eine rund 700 Meter lange, bis zu 25 Meter breite und maximal acht Meter tiefe Senke auf dem Kallenberger Höhenrücken. Laut dem Korntal-Münchinger Stadtarchivar Alexander Brunotte hatten viele Generationen von Wengertern den Graben ausgehoben. Neben dem Kallenberg zählen laut Brunotte im Landkreis Ludwigsburg Mergelgruben und -gräben bei Erligheim, Löchgau, Steinheim/Murr und Marbach zu den ausgedehntesten. Die Entstehung solcher Gräben habe ein koordiniertes Vorgehen der Wengerter erfordert, so Brunotte. Wo dieses gefehlt habe, seien Gruben gegraben worden.

Das dort gewonnene Material diente laut dem Stadtarchivar als Ersatz für den durch Erosion an den Hängen abgespülten Boden, die im Winter niedergelegten Reben wurden damit abgedeckt und nicht zuletzt hätten die „verbrauchten Böden“ eine Verbesserung durch Zuführung unter anderem von Kalk und Kali erfahren.

Wie lange wurde im Ort Wein angebaut? Laut Brunotte wurden Weingärten am Kallenberg erstmals im Jahr 1350 urkundlich erwähnt. Die Weinberge gehörten größtenteils den Freiherrn von Münchingen, die sie 1489 an die Chorherren von Sindelfingen verkauften. Im 17. Jahrhundert erwarb dann die Kellerei Leonberg die Rebflächen sowie die im 19. Jahrhundert abgerissene Kelter. Das Ende für den Weinbau kam vor rund einem Jahrhundert. Brunotte zitierte am Freitag ein Gemeinderatsprotokoll aus dem Jahr 1917. In diesem hießt es, in den Jahren zuvor seien alle verbliebenen Weinberge, rund 130 Parzellen herausgehauen worden.

Wo gibt es weitere Naturdenkmale? In etlichen Kommunen sind zahlreiche Naturdenkmale ausgewiesen. In Leonberg beispielsweise sind – Stand 2016 – 40 Naturdenkmale registriert. Dazu zählen die Heidefläche am Rappenberg, der Schopflochberg, die Teichelseen und der Tiefenbach-See. In Weissach gibt es 34 Naturdenkmale. Dazu zählen ein Steinbruch, zwei Wellingtonien sowie eine Stieleiche am Lindenweg. In Gerlingen wiederum sind elf Naturdenkmale ausgewiesen: acht flächenhafte Naturdenkmale sowie drei Einzelgebilde. Darunter befindet sich der Bruchwald im Krummbachtal, ein sumpfiges Waldgebiet.