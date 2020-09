Neue Rektorin am ASG Leonberg Das Politische behalten und das Soziale fördern

Leonberg - Wer in Aachen studiert hat, kennt die Tradition. Einmal im Jahr versammeln sich die Studenten im riesigen Audimax und schauen den Klassiker „Die Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann. Und anschließend trifft man sich, um eben jenes Kultgetränk gemeinsam zu genießen. Auch Sandra Heyn kann sich noch gut daran erinnern. 1970 in Aachen geboren, studierte sie später an der dortigen Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Mathematik, katholische Theologie und Englisch auf Lehramt. Für die neue Leiterin des Albert-Schweitzer-Gymnasiums schließt sich der Feuerzangenbowle-Kreis nun doppelt. Zum einen studiert ihr ältester Sohn mittlerweile in Aachen Medizin. Zum anderen fand ein Vorbereitungskurs für neue Schulleiter in den Sommerferien in Schwäbisch Hall auf der Comburg statt, die im Film zu sehen ist.