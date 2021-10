Neue Praxis Friolzheim bekommt einen Zahnarzt

Friolzheim war ihm auf Anhieb sympathisch, erzählt er. Aus einem ganz speziellen Grund: „Ich bin Hobby-Botaniker. Ich liebe Agaven und Cycas. Zuhause bekomme ich die nur mit Mühe und Not durch den Winter, hier überleben die im Freien. Da habe ich mich direkt verliebt“, erzählt er und lacht. Nach der Entscheidung und viele Anträge und Genehmigungen später folgten im Mai die großen Umbauarbeiten.

Denn der vorherige Eigentümer hatte die Praxis zwischenzeitlich in Büroräume umgewandelt. „Das war ein großes Stück Arbeit, wir mussten alles runterreißen und neu aufbauen. Währenddessen hatten wir zwei Wasserschäden, ständig gab es Lieferengpässe. Hier sind viel Blut, Schweiß und Tränen geflossen.“ Noch am letzten Tag vor der Eröffnung wurde hart gearbeitet, damit alles rechtzeitig fertig wird. Jetzt ist aber alles geschafft, und Carlos Sommerfeld blickt zufrieden nach vorn.

Viele möchten lieber in der Stadt bleiben

Dass er mit seinen Ambitionen eher die Ausnahme ist, weiß er. Denn nicht nur die Selbstständigkeit ist für viele junge Ärzte wenig attraktiv. Früher durften Ärzte nur eine begrenzte Zahl an Assistenzärzten beschäftigen, erklärt Sommerfeld, der Weg in die Selbstständigkeit und zu einer eigenen Praxis war daher lange Zeit ein Automatismus.

Zwischenzeitlich hat sich die Vorgabe geändert, umso schwerer sei es, Nachfolger für Praxen zu finden. Gerade im ländlichen Raum. „Viele möchten lieber in der Stadt bleiben, wo etwas los ist.“ Doch auch das war für ihn nie ein Thema. „Ich wollte gezielt in einen kleineren Ort“, sagt er. „Zahnärztliche Behandlung erfordert eine Bindung zum Patienten. Wenn er Schmerzen hat, darf einem das nicht egal sein, sonst ist man ein schlechter Zahnarzt.“

Vielleicht auch Kieferorthopädie möglich

In einem Ort mit 4000 Einwohnern sei es viel einfacher, eine Bindung zu den Menschen aufzubauen, als in einer Großstadt wie Pforzheim mit 30 Mal so vielen Einwohnern. Und wenn alles so läuft, wie geplant, bekommen die Friolzheimer vielleicht sogar noch mehr als „nur“ einen eigenen Zahnarzt. Für die Zeit nach ihrer Elternzeit – Carlos Sommerfeld und seine Frau erwarten ihr erstes Kind – überlegt Virag Sommerfeld, neben ihrer Arbeit in Weil der Stadt in Friolzheim eine kieferorthopädische Beratung anzubieten. „Vielleicht an einem Tag die Woche. Denn nach Weil der Stadt ist es für viele ein weiter Weg“, sagt sie. Gerade für junge Menschen, die am häufigsten dorthin müssen. Das sei aber erst mal eine Idee.