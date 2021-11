Neue Piratenshow Die Zaubermühle sticht in See

Weil der Stadt - Vor zwei Jahren hat das Merklinger Theater Zaubermühle zum ersten Mal ein Angebot für Kinder auf die Beine gestellt. Weil das so gut geklappt hat, wird nun erneut ein Stück für junge Zuschauer gezeigt: An den Sonntagen 21. November, 28. November und 5. Dezember spielen Lucy Kuhn und Jakob Matthias jeweils 15 Uhr in der Zaubermühle das Stück „Die Schatzinsel“: Kapitän Jakob und sein Smutje haben in einer Flaschenpost eine Karte von der sagenhaften Schatzinsel gefunden und suchen mutige junge Matrosen für die Suche nach dem Goldschatz. Die Anker werden gelichtet und die Segel gesetzt.