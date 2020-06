Neue Pfleger Corona schreibt auch Erfolgsgeschichten

Motzkus will eine 50-Prozent-Stelle

Die 30-Jährige ist dem nicht abgeneigt. Die Arbeit auf der Intensivstation sei herausfordernd, aber mache ihr viel Freude. „Ich hatte anfangs Bedenken, ob ich das schaffe. Aber ich habe sehr nette Kollegen, die mir immer helfen.“ Und so hat die junge Frau beschlossen, nicht in Vollzeit an die Uni nach Holland zurückzukehren. „Ich befinde mich in der Endphase meines Studiums. Die Vorlesungen laufen sowieso weiter online, da kann ich nebenher arbeiten.“ Ihre Bewerbung für eine 50-Prozent-Stelle auf der Böblinger Intensivstation hat sie abgeschickt. Noch hat sie keine Antwort. Aber ihr Chef ist zuversichtlich, dass das klappen wird.