Neue Pfarrerin in Perouse Sie ist gerne die gute Hirtin

Kathleen Reinicke bringt neben viel Engagement auch neue Ideen mit: „Ich merke, dass die Kirche zu vielerlei gesellschaftlichen Fragen nicht mehr angesprochen wird. Aber ich finde es wichtig, die christliche Kultur am Leben zu halten. Wir haben etwas zu sagen und zu geben“, ist ihre Überzeugung. Sie wolle dazu beitragen, Kirche wieder präsenter zu machen: „Ich sehe oft auch Desinteresse gegenüber der Kirche. Das finde ich unglaublich schade, denn wir sind für alle Menschen in allen Lebenslagen da. Unsere Tür ist nie zu, auch nach einem Kirchenaustritt kann jeder mit seinen Sorgen zu uns kommen und wird nicht allein gelassen. Das müssen wir mehr kommunizieren.“

„Wichtig ist, dass du da bist“

Doch zunächst will die Theologin ihre neue Gemeinde kennenlernen. Sie ist dankbar für die Unterstützung von Kirchengemeinderat und Kirchenpfleger, denn zum Pfarrberuf gehört auch viel Verwaltungsarbeit. „Auch das ist ein bisschen ernüchternd. Man muss schauen, wie man sich organisiert und die Zeit einteilt.“ Sie nennt ein Beispiel und schmunzelt: „Es ist im wirklichen Leben eben nicht so, dass jede Predigt auf Knopfdruck aus der Feder fließt. Und ich kann nicht warten, bis der Heilige Geist über mich kommt und mir dabei hilft.“ In diesen Situationen erinnert sie sich daran, was einer ihrer Mentoren ihr mitgegeben hat: „Wichtig ist nicht unbedingt, was du sagst. Wichtig ist, dass du da bist.“

Sie ist überzeugt: „Ein Pfarrer muss erreichbar und vertraut sein. Die nötige Straffung der kirchlichen Strukturen muss mit Augenmaß geschehen, ein Gemeindeaufbau muss möglich sein. Die Gemeinden müssen gestärkt werden, und es müssen Wege für die Menschen hin zur Kirche gefunden werden.“

Irgendwann geht es zurück ans Meer

Kathleen Reinicke lebt mit ihrem Mann und den drei Kindern schon seit einigen Jahren in Heimsheim. Doch irgendwann, „wenn ich alt und betagt bin“, will sie zurück ans Meer: „Ich fühle mich hier sehr wohl, aber ich vermisse trotzdem meine Heimat, die Spaziergänge am Strand und den weiten Blick über die See.“ Bis dahin erkundet die naturverbundene Familie das Heckengäu auf Spaziergängen und mit dem Rad. Wenn Zeit bleibt, puzzelt die Theologin gerne, macht Handarbeiten und hat sich kürzlich mit ihrer Nähmaschine angefreundet: „Es ist praktisch, Hosen selbst kürzen zu können.“