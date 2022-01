Neue Pfarrerin in Leonberg Seelsorge als Herzensanliegen

Lesen Sie aus unserem Angebot: Renninger Krippe – Oettinger wirbt für mehr Weitblick

Die Pfarrstelle in Leonberg ist für Rosemarie Ilg nach zwei Jahren im Schuldienst als Religionslehrerin an sonderpädagogischen Schulen in Böblingen ein willkommener Wiedereinstieg in die Gemeindearbeit. „Zu unterrichten macht mir viel Spaß und ist mir wichtig. Denn ich finde, Religionsunterricht gehört klar zum Bildungsauftrag“, bezieht die Seelsorgerin Stellung, „und auch Schüler mit erhöhtem Förderbedarf sollen den ganzen Fächerkanon erleben dürfen. Die Kinder haben Freude an den Ritualen und den Liedern, die wir singen.“ Und nicht zuletzt ist der Unterricht mit besonderen Kindern Ausdruck einer christlichen Haltung: jeder ist in Ordnung, so wie er ist. Klar, dass Rosemarie Ilg auch den Religionsunterricht an der Karl-Georg-Haldenwang-Schule übernimmt.

Die Kirche müsse sich öffnen

Trotzdem freut sie sich darauf, wieder mit und in einer Gemeinde zu wirken. „Ich bin in Leonberg sehr herzlich willkommen geheißen worden“, freut sie sich, und sie ist gespannt auf die neue Gemeinde und ihre Aufgaben. Dabei hat sie nicht nur die Kerngemeinde im Blick, sondern auch diejenigen, die die Angebote der Kirche nicht kennen oder wahrnehmen.

„Die Kirche muss sich öffnen, sie muss zu den Menschen kommen. Und es gilt zu überlegen, wie das bewerkstelligt werden kann. Gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt, in denen die Menschen oft mehr und mehr vereinsamen, müssen wir wachsam sein und der Einsamkeit entgegenwirken“, ist ihre Überzeugung. Die teilt sie mit ihrem Mann Wolfgang, Pfarrer und Professor an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg, mit dem sie seit 21 Jahren verheiratet ist.

Pfarrerin mit kreativen Hobbys

Wenn Arbeit und Familie der engagierten Pfarrerin Zeit lassen, ist sie vor allem kreativ. Ungewöhnliche Dekorationen, Betongießen, Töpfern, Holzarbeiten – was sie interessiert, probiert sie aus. Dazu unternehmen Rosemarie und Wolfgang Ilg gerne ausgedehnte Touren per E-Bike: „Dann genießen wir auch mal die Auszeit zu zweit“, plaudert die Theologin aus dem Nähkästchen. Vier Töchter im Alter von 10 bis 20 Jahren können anstrengend sein.

In ihrem Leben gibt Rosemarie Ilg der Glaube halt. „Es ist die Perspektive der Hoffnung, auch über das Leben hinaus, dass ich getragen werde und die Geborgenheit, die ich empfinde. Ich habe die Gewissheit, auf meinem Weg nicht allein zu sein“, erklärt sie. „Kirche ist etwas Lebendiges, nichts Verstaubtes. Und das will ich kommunizieren.“