Ein Betreiber des Bäckerei-Cafés wird noch gesucht

Das tut es jetzt. Sieben Millionen Euro investiert der Merklinger Bauunternehmer Waidelich. Sieben der 16 Wohnungen sind schon verkauft. Einen Betreiber des Bäckerei-Cafés sucht er noch, das sei wegen der Corona-Krise momentan nicht ganz so einfach. Dafür sind die beiden Praxen vergeben. Alexander Berner, der seit diesem Oktober als Allgemeinmediziner in Schafhausen praktiziert, wird in den Neubau einziehen. Und Familie Schmidt, die in Magstadt eine Praxis für Physiotherapie betreibt, eröffnet hier eine Filiale. „Wir haben viele Schafhausener Patienten“, erklärt Junior-Chef Peter Schmidt.