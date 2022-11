Dreirädrige Scooter zu mieten

Das Unternehmen Zeus liefert die dreirädrigen Scooter. Auftakt ist an diesem Donnerstag um 11 Uhr am Rathaus Schwieberdingen. Wer die Scooter mieten will, kann dies über die Smartphone-App von Zeus machen. Für die Nutzung wird eine Grundgebühr plus Nutzungsgebühr pro Minute fällig.