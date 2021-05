Neue Logl-Geschäftsstelle in Weil der Stadt Ein Klassenzimmer inmitten der Natur

So wird der „Logl“ vor den neuen Gebäuden hangaufwärts – wo derzeit hauptsächlich der Hahnenfuß und die Gartenmelde wächst – unter anderem eine Streuobstwiese anlegen. Auch unter dem Aspekt der Erhaltung alter Obstsorten. „Am neuen Standort werden wir Schulungen und Fortbildungen durchführen, auch können wir dem Landkreis das Angebot machen, die Streuobstpädagogenausbildung mit zu begleiten“, sagt Heinzelmann.

Die Staatssekretärin ist sichtlich begeistert von diesem Projekt auf dem Malersbuckel. Und davon, dass der „Logl“ hier unter den besten Bedingungen künftig Obst- und Gartenfachwarte ausbilden kann. „Die mit der Säge am Arm sind die Effektivsten. Wenn wir 5000 Fachwarte ausgebildet haben, sind das die Experten, die ausschwirren und dazu beitragen, die Landschaft zu bewahren.“ Im vergangenen Jahr habe sie mit Freude festgestellt, dass es die Menschen – auch weil sie wegen Corona nicht reisen durften – wieder raus in die Natur zieht. Die Verbundenheit zur Heimat ist wieder gewachsen.

Wachsende Begeisterung für die Natur, das beobachtet auch der Architekt Holger Lohrmann bei seinen jungen Mitarbeitern im Stuttgarter Büro. „Sie finden das Projekt richtig cool“, sagt er. Lohrmann hat die beiden solitären Holzbauten geplant und konzipiert. „Dieses große Klassenzimmer so zu gestalten, dass es sich in die Streuobstwiese einfügt, das war unsere Aufgabe.“ Rein optisch sieht das Null-Emissions-Haus wie eine landwirtschaftliche Scheune aus. Ein unspektakulärer, aber zeitgenössischer Holzbau. Verarbeitet werden in der filigranen Fassade heimische Nadelhölzer wie Douglasie, Weißtanne oder Lärche. Im Innern werden die Qualitäten von verschiedenen Laub- und Obstbäumen aufgezeigt.

Bau soll im Sommer oder Spätsommer beginnen

Die natürlich belassenen Oberflächen vermitteln Bescheidenheit und Wertigkeit zugleich. Ein wichtiger Aspekt in Lohrmanns Arbeit. Für seine „unspektakulär“ konzipierte und behutsame Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Kelterei in Kirchheim am Neckar bekam Lohrmann 2020 eine Anerkennung von der Landesinitiative Baukultur Baden-Württemberg.

Die auf Holzkisten ausliegenden Zeichnungen und Visualisierungen des Architekten sind glücklicherweise in Folie eingeschweißt, sie halten dem widrigen Wetter an diesem Nachmittag stand. „Den Entwurf habe ich bei der Streuobstwiese begonnen“, zeigt Holger Lohrmann auf das erste Blatt. In die Wiese hat er nahtlos die beiden Gebäude integriert, die sich an ländlichen Typologien orientieren. Der Baubeginn ist im Sommer oder gar Spätsommer geplant. „Das hängt davon ab, wie wir die Handwerker beauftragen und das heimische Holz beschaffen können“, sagt Rolf Heinzelmann.