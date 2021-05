Sauna-Öffnung noch unklar

Auch die Hotels und Pensionen dürfen wieder Gäste empfangen. Die Freibäder können öffnen: Das Leobad in Leonberg hat schon auf, in Renningen geht es an diesem Dienstag los, in Mönsheim am Donnerstag. Ebenfalls dürfen in Saunen wieder die Öfen angeheizt werden. Wann die Sauna im Leonberger Hallenbad startet, steht bisher aber noch nicht fest.