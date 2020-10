Neue Leiterin der Ostertagrealschule Von Weilimdorf über Mexiko nach Leonberg

Schöne Erinnerungen an Mexiko

Sie schwärmt auch von den herzlichen Menschen in Mexiko und den vielen schönen Seiten. „Aber meine Kinder wachsen dort in einer Blase auf. Man muss sie überall mit dem Auto hinfahren“, schildert die inzwischen zweifache Mutter das Leben in der Millionenstadt. Sie wollte ihre Kinder, heute vier und sechs Jahre alt, hier in Deutschland aufwachsen lassen. Die Lehrerin konnte an ihre Schule in Weilimdorf zurückkehren, die inzwischen Gemeinschaftsschule geworden war. Das sei eine ganz tiefe Erfahrung gewesen. Doch sie habe nach einiger Zeit gemerkt, dass sie wieder in der Schulleitung tätig sein möchte, um mehr bewegen zu können. Noch vor dem Corona-Shutdown führte sie im Februar erfolgreich Bewerbungsgespräche um die Stelle an der ORS.

Diese Schule mit knapp 400 Schülern in 17 Klassen und insgesamt 40 Lehrkräften zu leiten, sei eine große Herausforderung, erzählt Sonja Irmler de Garcia. „Aber es macht auch viel Spaß“. Weil jede Schule anders sei, müsse sie die neue Wirkungsstätte erst gut kennenlernen. Denn zunächst galt es, das neue Schuljahr zu planen, auch unter Pandemie-Bedingungen. Zu klären, was wichtig und wie der Lehrerstand ist. Sie sei hier gerade erst angekommen, aber sie wolle hier etwas bewegen. „Wir sind eine sehr leistungsstarke Schule“, so ihre Beobachtung. „Wir möchten für die Schüler einen möglichst optimalen Unterricht machen“, betont die Pädagogin, „das schaffen wir nur alle zusammen.“ Und fügt hinzu: „Wenn wir eine Schule mit Vielfalt und Herz machen, dann können wir gemeinsam Wege beschreiten“, so die Rektorin. Allerdings sei Geduld nicht ihre Stärke, gibt sie zu. „Ich bin jemand, der schnell viel machen möchte“, beschreibt sie dies.

Sonja Irmler de Garcia sieht die Schule als einen Ort der Begegnung, an dem alle voneinander lernen und von der Vielfalt, die es dort gibt. Sei es von den unterschiedlichen Niveaus – Schüler können dort sowohl den Haupt- als auch den Realschulabschluss machen – oder von den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und Lebensweisen. „Man muss sich stets die Frage stellen, wie es zu schaffen ist, für die Schüler das Beste herauszuholen“, sagt die Rektorin.