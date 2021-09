Neue Klinikseelsorgerin Offenes Ohr für Patienten und Weißkittel

Leonberg/Gerlingen - Mit Pfarrerin Ulrike Zizelmann-Meister hat das Leonberger Krankenhaus eine neue Seelsorgerin, nachdem sich Pfarrerin Karin Lücking-Löw in den Ruhestand verabschiedet hat. Die Theologin ist bestens auf die Stelle vorbereitet, denn sie ist nicht nur in der klinischen, sondern auch in der systemischen Seelsorge ausgebildet. Das kommt auch der Robert-Bosch-Klinik auf der Schillerhöhe und den angrenzenden Kliniken Schmieder zugute, denn auch für die ist Ulrike Zizelmann-Meister seelsorgerisch zuständig.