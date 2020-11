Neue Kita in Leonberg Der Zankapfel an der Oberen Burghalde

Im Jahr 2018 hatte das Gremium beschlossen, dass an der nördlichen Kernstadt von Leonberg, in dem Gebiet Obere Burghalde 69 und 71, eine weitere Kindertageseinrichtung gebaut wird. Angesichts knapper Betreuungsplätze für die Kleinen, aber auch wegen Mangel an bezahlbaren Wohnungen, will das Gremium auch Wohnung über der Kita bauen zu lassen.