Neue Internetseite Leonberg wirbt verstärkt für Pferdemarkt 2023

Auch das markante Logo des Pferdemarktes – der alte Kutscher mit Pferd und Leonberger Hund – hat einen neuen Anstrich erhalten. „Es ist wieder nostalgischer geworden, ist aber dennoch zeitgemäß. Damit wollen wir die Tradition ehren und bewahren, aber gleichzeitig offen für Modernes sein“, sagt der Leiter des Sport- und Kulturamtes.

Workshop führt zu wichtigen Erkenntnissen

In einem Workshop mit zahlreichen Pferdemarkt-Akteuren – unter anderem aus Stadtverwaltung, Vereinen, Schulen und Politik – diskutierten die Beteiligten, wie der Pferdemarkt künftig verbessert werden kann. Zentrale Erkenntnisse waren etwa die Notwendigkeit eines zeitgemäßeren Marketings und einer wirkungsvolleren Kommunikation, der Wunsch nach einem offiziellen Auftakt sowie eine stärkere Einbeziehung der Partnerstädte und auch der Schulen.

Gleichzeitig soll die Tradition bewahrt und auch sichtbar gemacht werden. Klar war auch, dass der Februar-Termin im Interesse der historischen Kontinuität des Festes beibehalten werden soll. „Diese Erkenntnisse sind in die Planung für den Pferdemarkt 2022 eingeflossen und wären auch zum Teil schon umgesetzt worden. Die Stadtverwaltung wird sie selbstverständlich bei der Planung für den Pferdemarkt 2023 einbeziehen“, sagt Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg.

Ideen der Bürgerinnen und Bürger waren gefragt

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt einen Ideenwettbewerb einfallen lassen. Hier waren Bürgerinnen und Bürger gefragt, eigene Ideen und Anregungen einfließen zu lassen und diese einzusenden. Was läuft gut beim Pferdemarkt? Was nicht? Was könnte man besser oder anders machen? Wie kann man Tradition mit Innovation in Einklang bringen?

Viele der Impulse aus der Bürgerumfrage gingen in ähnliche Richtungen, wie der Workshop mit den Pferdemarkt-Akteuren. Schwerpunkte waren hier unter anderem der Wunsch nach mehr Altstadtbelebung, die Erweiterung des bestehenden Veranstaltungsangebots, vermehrte Angebote für Kinder sowie der Verkauf von Merchandise-Artikeln. „Einige Wünsche wurden in Teilen in der Vergangenheit erfüllt, wie etwa Ponyreiten und das Spezial-Pferdemarkt-Gebäck. Die Stadtverwaltung sieht hier aber noch Potenzial und greift die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger gerne auf“, sagt Sebastian Küster. Auch diese Ideen sollen in die Planung des Pferdemarktes im kommenden Jahr einfließen.

Die Internetseite des Pferdemarktes ist unter www.leonberger-pferdemarkt.de zu erreichen.