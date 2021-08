Neue Impfaktionen Eine Impfung vorm Kino oder Konzert

Impfen ohne Termin im KIZ in Sindelfingen

Bereits jetzt finden fast täglich Impfaktionen in der Öffentlichkeit statt – im oder vor einem Einkaufszentrum, auf belebten Plätzen oder am Rande von Veranstaltungen. Im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Sindelfingen kann man darüber hinaus mit täglich wechselndem Impfstoffangebot ohne Termin zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen. „Wir müssen impfen, was das Zeug hält“, sagt Landrat Roland Bernhard. „Viele Menschen in unserem Landkreis sind schon geimpft, aber es reicht noch lange nicht aus.“ Der Anteil an vollständig Immunisierten im Kreis Böblingen liege aktuell bei 48,15 Prozent, der bundesweite Durchschnitt allerdings bei 51,4 Prozent. Angestrebt wird ein Anteil von 70 bis 80 Prozent.