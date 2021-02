Offene Fragestellung

Das hört sich zunächst sehr unkonkret an. „Es gibt uns die Offenheit, den Pferdemarkt weiter zu entwickeln“, sagt Jonas Pirzer. Was läuft gut? Was nicht? Was könnte man besser oder anders machen? Gibt es gar neue Ideen, die sich mit der über 350-jährigen Tradition in Einklang bringen lassen? „Es gibt da einerseits die starke Tradition und Verankerung im Bereich Pferde. Zum anderen hat die Veranstaltung auch den Charakter eines Volks- und Stadtfestes“, sagt der Kulturamtsleiter. Das mache den Pferdemarkt im Kern aus.