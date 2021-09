Neue Chefin im Haus der Diakonie Ihr Herz schlägt für die Psychoonkologie

Immer ein offenes Ohr

Susanne Maier hält auch die Kontakte zu den Partnerunternehmen und dem ganzen evangelischen Kirchenbezirk Leonberg, verantwortet die konzeptionelle und inhaltliche Leitung der Fachbereiche und hat immer ein offenes Ohr für alles, was bei den Mitarbeitern ansteht. „Meine Tür steht meistens offen, so bekomme ich vieles mit und sehe auch, wer kommt.“

Die Beratungen finden zwar noch oft per Telefon oder online statt, die strikten Hygienemaßnahmen erlauben jedoch auch Beratungen vor Ort. „Viele unserer Klienten sind beispielsweise mit dem Ausfüllen der Formulare überfordert, das ist oft nicht am Telefon zu regeln“, weiß Susanne Maier. Kurz überlegt sie, dann fährt sie fort: „Die aktive Beratung abzugeben, ist mir schwergefallen. Aber ich bin froh, dass ich diese Beratungserfahrung habe und damit vieles nachvollziehen kann. Und die Mitarbeiter in Leonberg machen das sehr kompetent“, betont sie.

Eingespieltes Team

Überhaupt schätzt die Sozialpädagogin das offene und professionelle Miteinander im Haus der Diakonie sehr: „Das Haus läuft dank des eingespielten Teams wirklich gut.“ Das macht es ihr leicht, in ihrem neuen Umfeld anzukommen und sich auf ihre vielfältigen Leitungsaufgaben zu konzentrieren: „Ich möchte verstärkt auf die Realitäten von außen eingehen. Wo müssen wir neue Angebote schaffen und wo Angebote ausweiten, zum Beispiel für Personenkreise, deren Schwierigkeiten in der Pandemie noch größer geworden sind.“ Und dabei Doppelstrukturen vermeiden, denn wenn bei einem anderen Träger etwas gut läuft, muss in der Agnes-Miegel-Straße kein neues Angebot konzipiert werden und die Klienten können auf die jeweiligen Anlaufstellen aufmerksam gemacht werden.

Susanne Maier ist aus ihrem Wohnort Heslach „superschnell“ in Leonberg. „Und wenn ich morgens komme, weiß ich nie, wie der Tag verlaufen wird“, das mache ihre Arbeit so spannend. Neben allen anderen Aufgaben schlägt Susanne Maiers Herz für die Psychoonkologie. „Deshalb möchte ich auch die ambulante Krebsberatung in Leonberg ausbauen, vielleicht auch die Jahrestage der Krebsstiftung als Aufhänger nutzen, um neue Gruppen ins Leben zu rufen“, ist ihr Wunsch. Ausgehen, so scheint es, werden Susanne Maier weder Ideen noch Arbeit.