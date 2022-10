Neue Bioabfall-Verwertungsanlage in Leonberg Mit Biomüll gegen den Energiemangel

Leitung von der Vergärungsanlage zur einstigen Deponie

Ein wichtiger Part in dem neuen Konstrukt kommt dabei den Stadtwerken Sindelfingen zu. Unter ihrer Federführung wird 2023 für rund 6,8 Millionen Euro auf der ehemaligen Kreismülldeponie Sindelfingen eine Anlage zur Herstellung von Methangas und für die Aufbereitung des Rohgases gebaut. Dazu wird von der Vergärungsanlage in Leonberg eine Leitung zu der ehemaligen Deponie gelegt. Die Stadtwerke werden dort rund 80 Prozent des entstehenden Biogases hochwertig aufbereiten. „Aus den prognostizierten 6,8 Millionen Kubikmeter Biogas wird Methan für 35 740 Megawattstunden Energie hergestellt, was dann ins Fernwärmenetz eingespeist wird“, erklärt Karl Peter Hoffmann, der Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen.

Zusätzlich entstehen dabei jährlich 5000 Tonnen lebensmitteltaugliches, flüssiges Kohlendioxid pro Jahr. „Weil das bisher aus fossilen Energieträgern gewonnen wurde, ist das jetzt sehr teuer, sodass beispielsweise sogar einige kleine Brauereien schließen“, weiß Hoffmann. „Der Anlagenteil für die Methanisierung wird nicht bei der Vergärungsanlage, sondern bei der ehemaligen Kreismülldeponie Sindelfingen errichtet, weil in Leonberg kein Platz dafür ist und das Methangas direkt in das Fernwärmenetz der Stadtwerke eingespeist werden kann“, sagt Wolfgang Bagin. In den Fermentern der Vergärungsanlage entstehen beim Gärungsprozess jährlich mehr als acht Millionen Kubikmeter Biogas. Etwa 20 Prozent werden für den Strom- und Wärmebedarf am Leonberger Anlagenstandort über ein Blockheizkraftwerk direkt verwendet. Hier wird das Biogas gereinigt, bevor es dann weiter zur Kreismülldeponie Sindelfingen in die Methanisierungsanlage beim Häckselplatz fließt.