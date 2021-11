Neue Ausstellung im Galerieverein Vom Raum zwischen Materie und Licht

Plastikmüll glitzert neben Meerjungfrauen

Die eigene Fantasie kann die Bilder als Pforte zu einer imaginativen Reise verstehen. An der Seitenwand waren schon zur Einkaufsnacht am Freitag einige Exponate aus der Stop-Motion-Animation zu sehen, die in Form einer Projektion bei Dunkelheit die Klinkerwand links neben der Galerie Schönpflug zum Leben erweckt. Sind dies abstrahierte Treppenhäuser? Oder das Innere einer Muschel?

Im Obergeschoss des Galerievereins dürfen sich die Augen erst an die Dunkelheit gewöhnen, ehe sie in die poetische Landschaft eintauchen, die sich ihnen bietet. Gleich gegenüber dem Treppenaufgang rankt sich eine Pflanze aus Licht an der Wand in die Höhe. Von der Decke hängen illuminierte Vogelkäfige mit bunt gefiederten Bewohnern. In der Raummitte tanzen glitzernde Bäume ihren geheimnisvollen Reigen. Die Wand hinter ihnen scheint aufgelöst und wird zur Bühne für schwerelos schwebende Quallen und Fischschwärme. Auch der Schatten einer Meerjungfrau gleitet immer wieder durchs Geschehen.

Dass der Zauber jedoch durchaus auch Abgründe enthält, zeigt sich bei genauerer Betrachtung: Denn manches, was da so ästhetisch im Wasser leuchtet, ist alles andere als märchenhaft. Leere Plastikflaschen haben sich ganz selbstverständlich unter die Meeresbewohner gemischt.

Leblose Menschen unter Eisplatten gefangen

Eigenwillig ist auch die Wirkung der Leuchtkästen an der Seitenwand, die menschliche Körper zeigen. Hier hat Nikola Dicke sich selbst auf rußgeschwärzte Glasplatten gelegt und so mit der Technik des Bodypainting eine ganz eigene Form von Selbstporträt generiert. Die hinterleuchteten Bilder wecken Assoziationen an leblose Menschen, die unter dicken Eisplatten gefangen sind. Poetisch sind etliche der anderen, farbigen Exponate. Die Projektionen von Segelbooten etwa, deren Stoffbahnen selbst als Projektionsfläche für Gebäudesilhouetten dienen. Ornamentale Elemente erinnern an die lebhaften Keramikkacheln, die oft in Portugal oder Andalusien Wände zieren, so genannte Azulejos.

Der Stuttgarter Fotograf und Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinert, der bei der Vernissage das recht zahlreiche Publikum in die Welt der in Osnabrück lebenden Künstlerin einführte, lobte Dickes Souveränität beim Umgang mit Räumen, die sie, wie er sagte, durch ihre Installationen und deren Inhalte erst zu Orten macht, in denen Menschen sich begegnen. Für ihn ist Licht ein sehr zeitgenössisches Medium, dass es ermöglicht, den sich aktuell vollziehenden Bewusstseinswandel zu erleben. Materie wird erst durch Licht für uns sichtbar, zugleich wird aber auch das Licht erst für uns wahrnehmbar, wenn es auf Materie trifft.

Was also ist wirklich? Was nicht? Der Ambivalenz dieser Frage gehen auch die bewegten und stillstehenden Projektionen in der Altstadt nach. Neben der Galerie Schönpflug ebenso wie auf der Rückwand des Rathauses, wo ein Zeichentrickfilm mit eher gruseligem Ausgang zu sehen ist. Auch die Front des „Schwarzen Adlers“ und der Turm der Stadtkirche dienen als Projektionsfläche.

Die Ausstellung ist noch bis 26. Dezember im Galerieverein und in der Leonberger Altstadt zu sehen. Öffnungszeiten: bis 30. November dienstags, mittwochs, donnerstags, samstags, sonntags von 14 bis Uhr, ab 1. Dezember mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen mit Christina Ossowski sind für den 27. November und den 12. Dezember jeweils um 16 Uhr vorgesehen.