Neue Attraktion Ein Irrgarten für den Mönsheimer Marktplatz

Auf dem Marktplatz in der Nähe der Außenterrasse des Café Mahlwerk wird die Gemeinde Mönsheim ein kleines Spielgerät aufstellen. Lange schon wird darüber diskutiert, ob es in dem neu gestalteten Ortskern Spielmöglichkeiten für Kinder geben soll. Für und Wider wurden in zahlreichen Debatten ausgeleuchtet, bis der Gemeinderat sich schließlich mehrheitlich durchrang, in den Haushalt 10 000 Euro zur Anschaffung von einzelnen Spielgeräten einzustellen.