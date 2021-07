76 Unternehmen sind dabei

76 Unternehmen machen bei der Aktion mit. Wie der Name schon nahelegt, müssen die Kunden in insgesamt acht der 76 Firmen einen Einkauf machen oder eine Dienstleistung für jeweils mindestens zehn Euro in Anspruch nehmen. Pro Kauf gibt es einen Stempel auf die Teilnahmekarte, bei acht ist sie voll. Die Karten gibt es bei allen teilnehmenden Betrieben. Einsendeschluss ist am 9. September.