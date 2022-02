Neubürger in der Region Rekordwert im Landkreis Böblingen

Jeweils der knapp 40 Prozent in den beiden Landkreisen Eingebürgerten stammen aus Ländern der Europäischen Union; sie profitieren dadurch von der Regelung, die bisherige Staatsangehörigkeit zu behalten, also eine doppelte Staatsbürgerschaft tragen zu dürfen, heißt es in Böblingen. Die Einbürgerung mache Antragsteller zu gleichberechtigten Bürgern der Bundesrepublik Deutschland. „Dies bringe viele Vorteile mit sich“, sagt Roland Bernhard: „Deutschland ist ein freiheitliches Land mit einem funktionierenden demokratischen System. Es gibt eine unabhängige Justiz und Gewaltenteilung, der Sozialstaat steht jedem Staatsbürger in Notsituationen zur Seite und das deutsche Bildungssystem eröffnet hervorragende Entwicklungschancen.“ In Bezug auf Herkunftskontinente kommen die meisten Neubürger im Kreis Ludwigsburg aus einem Land, das dem europäischen Kontinent zugerechnet wird, gut ein Achtel hatte vor der Einbürgerung die Staatsbürgerschaft eines asiatischen Landes.