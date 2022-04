Neubaugebiet Schwarzwaldstraße Die Klage ist abgewiesen

Eigentlich, so hatte es die Weiler Stadtverwaltung im Frühjahr vergangenen Jahres verkündet, sei man mit dem Neubaugebiet Schwarzwaldstraße in Merklingen fast fertig. Ein Großteil der Infrastruktur stand, im Sommer wollte man mit allem fertig sein – und dann auch mit der Vermarktung der Grundstücke beginnen. So sollte es nicht kommen: Wegen einer Klage hatte die Stadtverwaltung die Vermarktung vorerst zurückgestellt.