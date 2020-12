Renningen - Nicht nur Renningen erschließt neues Bauland. Auch in Weil der Stadt mit dem „Häugern“ und in Weissach mit den Gebiet „Am Graben“ entstehen derzeit ähnlich große neue Wohnflächen. Im Gegensatz zu Renningen verfahren Weil der Stadt und Weissach aber anders. Dort kaufen die Kommunen erst alle Grundstücke an, bevor sie sie entwickeln – das sogenannte Ankaufmodell. Renningen verfährt nach dem traditionellen „Umlegungsmodell“, belässt die Grundstücke also in privater Hand.