Neubaugebiet „Östlich der Grabenstraße“ Gemeinderat will Bürger anhören

Der Gemeinde kommt das gelegen: Erst im September war die Entwicklung des Neubaugebiets „Am Graben“ per Bürgerentscheid abgelehnt worden. Verfügbares Bauland gibt es in der Gemeinde sonst kaum. Mit dem als „Östlich der Grabenstraße“ betitelten Wöhr-Gelände kann sich die Gemeinde an die Innenentwicklung machen, ohne dabei mehr Flächen zu versiegeln. Weil es sich bei dem Verfahren um einen sogenannten „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ handelt, hätten Kommunen und Gemeinderat deutlich mehr Einfluss auf die Planung, hieß es bereits in der der Februar-Sitzung. Den ersten Schritt in diesem Prozess, den Aufstellungsbeschluss, hatte der Weissacher Gemeinderat bereits im Februar genehmigt und das Büro mquadrat mit der Planung beauftragt. Das Büro hat inzwischen einen vorläufigen Entwurf erstellt – Geschäftsführer Manfred Mezger hat dieses Konzept in der jüngsten Sitzung des Gremiums vorgestellt.