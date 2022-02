Neubaugebiet in Weissach Auf Wöhr-Gelände entsteht Wohnraum

Weissach - Noch kein halbes Jahr ist es her, da haben sich die Weissacher in einem Bürgerentscheid gegen die Entwicklung des Neubaugebiets „Am Graben“ entschieden. Nun soll die Porsche-Gemeinde ihr Neubaugebiet doch noch bekommen, ganz ohne Flächenversiegelung im Großformat, dafür aber in Form einer lang gewünschten Innenentwicklung. Denn mit dem Aufgeben der Firma Wöhr wird in Weissach nun eine rund 1,5 Hektar große, fast komplett zubetonierte Fläche frei, die trotz Flächennutzungsplan auch für Wohnraum genutzt werden kann. „Östlich der Grabenstraße“ wurde das Projekt getauft, mit dessen Planung der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung das Büro mquadrat beauftragt hat. „Wir befinden uns ganz am Anfang des Prozesses“, sagte Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU). Mindestens ein, wahrscheinlich eher zwei Jahre soll es dauern, bis der Bebauungsplan steht.