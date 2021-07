Neues Viertel für etwa 1000 Bewohner

Das Baugebiet Schnallnäcker III liegt genau gegenüber dem Wohngebiet Schnallenäcker II auf der Nordseite der Nelkenstraße. 2016 haben die Planungen begonnen. „Fünf Jahre sind nicht wenig, aber das ist deutlich schneller, als wenn man über das Ankaufverfahren geht“, so Faißt. Das heißt, dass die Stadt nur einen Teil der Grundstücke erworben hat. Denn der Druck am Wohnungsmarkt ist groß, Zeit spiele eine große Rolle. Schnallenäcker III umfasst knapp über acht Hektar, rund 1000 Menschen werden dort in Zukunft in ein- bis viergeschossigen Häusern ein neues Zuhause finden.