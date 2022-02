Extra-Punkte bei besonderem Interesse für Weil der Stadt?

Im Zuge der Sitzung legte die Verwaltung den anwesenden Räten auch eine redaktionelle Überarbeitung der Vergaberichtlinien vor. Wer im Neubaugebiet „Südlich der Schwarzwaldstraße“ bauen will, wird laut Vergaberichtlinien nach einem Punktekatalog bewertet. Diesen hatte der Gemeinderat im September 2020 festgelegt. Nach Katalog erhalten etwa Ärzte oder Hotelbetreiber, die zuziehen, 100 Punkte gutgeschrieben. In der neuen Vorlage hatte die Verwaltung ergänzt, dass es für Einzelfälle, die „im besonderen Interesse der Stadt“ lägen, zusätzlich 200 Punkte geben solle. Damit wolle man dem Gemeinderat die Ermächtigung geben, „besondere Entscheidungen zu treffen“, so Erster Beigeordneter Jürgen Katz.