Schulweg in Renningen Zebrastreifen kommt erst später

Renningen - Mehr Sicherheit auf Schulwegen wünschen sich die Eltern der Stadt Renningen. Der Gesamtelternbeirat hat daher an zwei neuralgischen Punkten einen Zebrastreifen beantragt: an der Kreuzung Rankbachstraße/Gottfried-Bauer-Straße sowie an der Kreuzung Nelkenstraße/Lilienstraße. Während sich der Wunsch für die Gottfried-Bauer-Straße verhältnismäßig unkompliziert umsetzen lässt, stellt die Nelkenstraße die Stadt vor deutlich größere Herausforderungen. Hier werden Eltern und Schüler warten müssen, bis das neue Baugebiet Schnallenäcker III in ein bis zwei Jahren fertig erschlossen ist. Manchen Gemeinderäten gefiel das gar nicht. Trotzdem ging der Vorschlag, den zweiten Antrag zurückzustellen, bei fünf Enthaltungen so durch.