Naturtheater Renningen Ihre große Leidenschaft ist das Theater

„In der Grundschule war ich in der Theater-AG, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich damit auf jeden Fall weitermachen wollte“, erzählt die 35-Jährige, die seit zehn Jahren in Renningen lebt. In der Realschule gab es aber keine Theatergruppe, „also habe ich mich umgeschaut, was es sonst noch so gibt“. Auf diese Weise stieß sie aufs Naturtheater. „Mein erstes Stück war ,Die Gänsehirtin‘ im Familientheater. Da war ich ein Gänslein. Eine ganz kleine Rolle also, aber ich war unglaublich stolz darauf.“ Seitdem ist sie dabei – und dem Familientheater seither immer treu geblieben.