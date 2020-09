Renningen - Auftritte des Naturtheaters Renningen sind aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin nicht möglich. Als Alternative veranstaltet das Naturtheater zusammen mit der Stadt Renningen und dem Kinomobil Baden-Württemberg ein Autokino. Die Termine sind am Freitag, Samstag und Sonntag, 2., 3. und 4. Oktober, auf dem Ausweichparkplatz Sportparkgelände (Ecke Gottfried-Bauer-/Rankbachstraße). Die Besucher können die Filme vom eigenen Auto aus auf der großen Leinwand verfolgen. Am Freitag läuft der Krimi „KnivesOut – Mord ist Familiensache“, am Samstag und Sonntag wird eine Aufzeichnung der Naturtheater-Vorstellung „Schneewittchen und die Sieben Zwerge“ von Birgit Hein und Heiner Schnitzler aus dem Jahr 2014 gezeigt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Filmstart ist um 20 Uhr. Aufgrund der Corona-Vorschriften ist eine Kartenreservierung notwendig. Kontakt: ntr.Autokino@online.de.