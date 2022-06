Naturtheater Renningen Aladin: Das Familienstück hat Premiere

Es tummeln sich Gestalten im Renninger Wald

Doch damit sind das Gespenst und seine Helfer ins rechte Licht gerückt. Denn als die neureiche amerikanische Familie Otis in das altehrwürdige Schloss derer von Canterville einzieht, muss das Gespenst entsetzt feststellen, dass diese modernen Menschen gar nicht mehr zu erschrecken sind. Glücklicherweise helfen andere gute Geister dem unglücklichen Gespenst aus der daraus folgenden Sinnkrise heraus. So tummeln sich bald allerlei merkwürdige Gestalten auf der Naturbühne im Renninger Wald.

Der Theatergenuss wird mit Speisen und Getränken unterstützt

In diesem Jahr wird auch der Theatergenuss wieder mit leiblichem Genuss versüßt. Im vergangenen Jahr konnten aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen nur rund 200 Besucher pro Aufführung ins Theater: „Da waren es anstelle von 8000 bis 12 000 Besuchern pro Saison nur 3600.“ Daher hofft die Naturbühne auf volle Ränge.

Vorhang auf im Renninger Naturtheater

Aladin

Das Familienstück feiert am 26. Juni Premiere und wird sonntags (und einmal werktags) von 15 Uhr an aufgeführt. Am 29. Juli wird das Stück als Abendvorstellung um 20 Uhr aufgeführt. Derniére ist am 21. Juli. Empfohlen ab 5 Jahren.

Das Gespenst von Canterville

Das Abendstück ist am 2. Juli erstmals zu sehen und wird samstags und freitags ab 20 Uhr gezeigt. Zweimal wird um 18 Uhr gespielt, am 5. Juli beginnt die Vorstellung erst um 21 Uhr. Die Derniére ist am 28. Juli.

Infos

Termine, Reservierungsmöglichkeiten und Infos unter www.naturtheater-renningen.de. Die reservierten Karten werden an der Abendkasse abgeholt und dort bezahlt. Achtung: es ist nur Barzahlung möglich.