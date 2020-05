Naturschutz Maurener See mit Weil der Städter Geld saniert

„Ohne Sanierungsmaßnahmen wäre der See gekippt und letztlich in einem natürlichen Prozess verlandet“, erklärt eine Sprecherin des Landratsamts, warum es sinnvoll ist, den privaten See mit öffentlichen Geldern zu sanieren. Seit Herbst 2017 laufen nun die aufwendigen Arbeiten an diesem Naturdenkmal. „Ziel, ist es, ihn wieder in einen stabilen ökologischen Zustand zu überführen“, sagt die Sprecherin.

Laut den Überlieferungen sollen in dem Tümpel bereits die Mönche des nahe gelegenen Zisterzienserklosters Bebenhausen gefischt haben. Auch damals könnten sich dort Karpfen getummelt haben. Bis zur Sanierung war das auf jeden Fall der Fall. „Wir haben 60 bis 70 Zentimeter große Exemplare herausgezogen“, berichtete Holger Kappich im November 2018, „und auch einige Hechte.“ Außerdem Tausende von kleinen Fischen, darunter Rotaugen, Rotfedern und Moderlieschen. Die Fischfreunde der Vereine in Ehningen und Herrenberg holten sie aus dem total verschlammten See, der durchschnittlich nur noch etwa einen Meter tief war.

Der Diplom-Hydrologe Holger Kappich vom Stuttgarter Landschaftsarchitektenbüros Geitz und Partner hat die Sanierungsmaßnahme geplant. Der See sei „am Umkippen“ gewesen, bestätigte er. „Als wir ihn abgelassen haben, hat es gestunken wie Waschmaschinenlauge“, sagte Kappich. Das Wasser wurde abgelassen, um den vielen Schlamm vollständig zu entfernen und den See im nördlichen Teil um bis zu 60 Zentimeter zu vertiefen. Gleichzeitig wurde der Gehölzbestand ausgelichtet, damit auch weniger Laub im See als Nährstoff landet. Um die Wasserqualität weiter zu verbessern, wurde Kies aufgeschüttet, auf dem Sumpfpflanzen wachsen sollen. Ein neues Überlaufbauwerk am nordöstlichen Ufer kontrolliert künftig den Wasserspiegel. So kann auch vermieden werden, dass Seewasser in den nördlichen Graben fließt und den Lebensraum des Steinkrebses stört.

Ausgleich in Weil der Stadt ist schwierig

Damit der Graben nicht austrocknet und die Kontrolle der Wasserentnahme steuerbar ist, wurde am südöstlichen Seeufer ein neues Entnahmewerk in Form eines Teichmönchs eingebaut.

Während der von Norden auf den See zulaufende Graben für den Steinkrebs auch einen Gewässerrandstreifen erhält, bleibt der von Westen dem See zulaufende Graben nicht verändert, da er auch künftig nur temporär Wasser führt. All diese Bau- und Pflanzmaßnahmen sind überwiegend abgeschlossen. „Auch die baustellenbedingt beanspruchten Flächen wurden nahezu vollständig rekultiviert“, berichtet die Sprecherin des Landratsamts.

In Weil der Stadt ist man zufrieden. Natürlich hatte die Stadtverwaltung geprüft, ob es auch Projekte auf dem eigenen Gemarkungsgebiet gibt, die als Ausgleichsmaßnahme in Frage kommen. „Das hat sich als schwierig erwiesen“, berichtet der Beigeordnete Jürgen Katz. Das Problem ist eines, um das ihn Kollegen in anderen Gemeinden beneiden würden: „Weil der Stadt liegt bereits in einem sehr hochwertigen Naturraum, sodass oft keine Aufwertungsmöglichkeiten mehr bestehen.“ Zudem brauche man für den Häugern sehr viel Ausgleich. Der Maurener See ist deshalb nicht die einzige Maßnahme. Die Stadt errichtet an anderer Stelle Nistkästen, pflanzt Streuobstbäume und wertet das Naturschutzgebiet Merklinger Ried auf – das übrigens auch einen See enthält.