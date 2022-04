Naturschutz in Rutesheim Weidenkätzchen sind Nahrung für Bienen

Bereits Sebastian Kneipp erkannte den großen Wert der Weidenkätzchen und riet den Imkern im Jahr 1897: Für jedes Volk einen Weidenbaum. „Leider finden wir in Hausgärten, auf Wochenendgrundstücken und am Rande oder in Lücken von Streuobstwiesen kaum Weidenbäume. Auch im öffentlichen Grün sind Weidenkätzchen selten“, bedauern Rolf Bäuerle und Maurus Senn.

Kein Problem für Allergiker

Dabei muss niemand Angst vor einer Pollenallergie haben. Obwohl die Kätzchenweide eine große Menge Pollen bilden, verursachen sie keine Allergien, denn sie sind Insektenbestäuber und werden nicht vom Wind in die Umgebung geschleudert. Haselnuss, Erle und andere Gehölze sowie viele Gräserarten dagegen verteilen ihre Pollen zur Befruchtung oft über weite Strecken durch die Luft und können somit problematisch für Allergiker werden.

Wer die roten oder silbrigen Weidenkätzchen gerne in einem Strauß verarbeiten oder in den „Herrgottswinkel“ stecken möchte, darf diese nicht der offenen Natur entnehmen, denn sie sind streng geschützt. Das Ausgangsmaterial für die Stecklinge beim OGV stammt deshalb aus professionellen Zuchtbetrieben. Die rote Sorte „Rotkätzchen“ ist sogar sortengeschützt und darf ohne Lizenz nicht vermehrt werden.

Diese Sorte mit dem Namen „Rotkätzchen“ sei ideal für den Hausgarten, weil sie nur etwa zwei bis drei Meter hoch wird und sehr früh blüht. „Sie sollte in keinem Garten fehlen. Mit einigen Schnittmaßnahmen kann sie sogar noch kleiner gehalten werden und hat überall Platz“, weiß der Gärtnermeister. Sie sei auch für den Außenbereich auf Freizeitgrundstücken und Lücken in Streuobstwiesen bestens geeignet. „Es ist übrigens auch der Lieblingsplatz des seltenen Zitronenfalters“, sagt Maurus Senn. Doch wieso werden die Stecklinge erst im Mai verkauft? „Wir wollen sicher sein, dass etwaige Eisheilige mit Spätfrösten ihnen nicht mehr schaden können“, sagen die Organisatoren.

Der Obst- und Gartenbauverein Rutesheim verkauft die Weidenpflanzen am Samstag, 14. Mai, von 9 bis 14 Uhr vor dem Rutesheimer Gymnasium (Bushaltestelle) in der Robert-Bosch-Straße für fünf Euro je Topf (solange der Vorrat reicht). Eine Reservierung bis spätestens zum 29. April wird per E-Mail an info@meinschoenerhausgarten.de. empfohlen.

Wer sich mit den Ideen und Aufgaben des OGV Rutesheim identifizieren und Mitglied werden möchte, wird ebenfalls mit einer roten Weidenpflanze belohnt.

Die mitmachenden Imker belohnen die Aktion mit einem besonderen Angebot: Beim Kauf von zwei Glas Honig je 500 Gramm erhalten die Kunden ein Rotkätzchen im Wert von fünf Euro gratis dazu. Nähere Auskunft dazu gibt Dieter Butzer unter der Telefonnummer 0 71 59 / 1 88 24.