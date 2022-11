Naturschutz in Leonberg Im Biotop hat ein Goldfisch nichts zu suchen

Das Biotop wird wieder mit Wasser gefüllt

Aufgrund dieser Maßnahmen war zuletzt außer einer dunklen Schlammwüste und Schilfstoppeln nicht mehr viel zu sehen von dem sonst so idyllischen Naturdenkmal. Denn bei dieser Gelegenheit entfernten die Schlammbrüder auch einen Teil des Schilfes, um den bereits in die Jahre gekommenen Teichmönch – ein kaminartiges Bauwerk, das als Ablaufregulierer in einem Gewässer die Möglichkeit gibt, den Wasserstand zu ändern oder den Teich ganz zu entleeren – wieder auf Vordermann zu bringen. Diese Arbeit ist in der Zwischenzeit auch erledigt und das Biotop wurde danach langsam wieder mit Wasser gefüllt.

Feuchtbiotop im Eltinger Tiefenbach

Naturdenkmal

Viel zu sehen gibt es am Eltinger Naturdenkmal Tiefenbach in der warmen Jahreszeit. Eine besondere Vielfalt an Schmetterlings- und Libellenarten sind dort zu Hause. Eine Folge der besonderen Biotoppflege, die die „Schlammbrüder“, die Umweltgruppe des Bürgervereins Eltingen, diesem nun schon 40 Jahre alten Kleinod zukommen lassen. Aber nicht nur sehr viele Insektenarten sind dort zu bestaunen. Auch verschiedene Amphibien sind dort zu Hause, wie Teichfrösche, Seefrösche, Feuersalamander und Molche.

Artenreichtum

Weitere sind dort zur Laichzeit zu finden wie Grasfrösche, Springfrösche und Kröten. Den interessantesten Anblick liefern die jagenden Ringelnattern, aber auch andere Reptilien sind zu entdecken. Und auch die Vogelwelt ist artenreich. Kein Wunder, dass die Naturfreunde sich dort auch normalerweise in der kalten Jahreszeit gerne einfinden, erfreut doch außer den Vögeln auch eine Vielfalt von verschiedenen Beerensträuchern das Auge.