Natur im Kreis Böblingen Streuobstkönigin sucht Nachfolger

Die Bewerbungsunterlagen und Teilnahmebedingungen finden sich online unter www.schoenbuch-heckengaeu.de/wahl-streuobsthoheit.de. Der Bewerbungsbogen mit Motivationsschreiben und Foto kann einfach per Mail an tourismus@lrabb.de oder per Post an das Landratsamt Böblingen/Tourismus (Parkstraße 16, 71034 Böblingen) mit dem Stichwort „Streuobsthoheit 2022“ eingesandt werden.